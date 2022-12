Dal Parco Adda Nord 10.000 euro per acquistare bici elettriche

Un contributo straordinario di 10.000 euro per acquistare bici elettriche. Sarà versato dal Parco Adda Nord a favore del Comune di Imbersago per promuovere la mobilità sostenibile nel contesto naturalistico del fiume. "La mobilità dolce in un contesto naturalistico come quello del Parco Adda Nord è sempre stato uno dei temi forti perseguiti dal nostro ente, in un'ottica di valorizzazione turistica del territorio, in particolar modo delle piste ciclopedonali che sorgono intorno ai laghi e lungo le alzaie del fiume Adda, prese d'assalto specie nella stagione più calda da migliaia di ciclisti ogni settimana" - fa sapere il direttivo guidato dal presidente Francesca Rota.

Ed è in questa cornice che si inserisce la recente deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco Adda Nord che accogliendo una richiesta del Comune di Imbersago, ha concesso allo stesso un contributo straordinario di 10mila euro per l'acquisto di biciclette che potranno essere utilizzate da turisti e dalle famiglie lungo il fiume per scoprirne i tratti più caratteristici e dagli utenti del traghetto leonardesco come mezzo di trasporto alternativo all’automobile. Le biciclette green saranno riconoscibili e personalizzate con il marchio del Parco Adda Nord e posizionate in prossimità dell'approdo del traghetto leonardesco.