Alla scoperta del fiume in bici: "Pedaladda diventerà un appuntamento fisso"

La minaccia di pioggia non ha fermato qualche decina di "coraggiosi" sulle due ruote che questa mattina fin dalle 8.00 si sono presentati al quartier generale a Imbersago della prima edizione della PedalAdda, la pedalata ecologica sull'alzaia del fiume dal Lido di Imbersago a Pescate (e ritorno) organizzata dal Parco Adda Nord in collaborazione con il Museo del Ciclismo del Ghisallo. A dare il via alla manifestazione c’era anche buona parte del Consiglio di Gestione dell'ente, a partire dalla presidente Francesca Rota, il vicepresidente Alessandro Chiodelli, il consigliere Paolo Mauri che in prima persona ha curata l'organizzazione dell'evento e Antonio Groppelli tra i primi a partire in mountain bike alla volta dei laghi.

Il presidente Francesca Rota: "Il Parco è anche ambiente, cultura, archeologia industriale. Un patrimonio da promuovere"

La prima cosa emersa dalle loro parole è che la Pedaladda diventerà un appuntamento fisso nel calendario del Parco, sperando, ovviamente in migliori condizioni meteo. «Sulle magliette abbiamo scritto 1^ edizione, significa che ce ne sarà una seconda, una terza... Perché il Parco è anche sport, cultura, archeologia industriale e nostro compito è promuovere tutto questo patrimonio - ha sottolineato la Presidente Francesca Rota - Come ci è venuta questa idea? Sono centinaia i ciclisti che frequentano l'alzaia specie nei weekend e forse non tutti la identificano come parte del Parco Adda Nord. L'obiettivo della PedalAdda è quindi proprio questo: promuovere una pedalata a ritmi blandi, adatta alle famiglie, affinché ci sia anche il tempo di fermarsi, guardarsi intorno e scoprire la bellezza della nostra area protetta».

Paolo Mauri ha invece rivolto una seriei di ringraziamenti «...ai nostri volontari sempre presenti e che in queste settimane hanno fatto molti sopralluoghi del percorso per garantire la sicurezza di tutti. E poi mi piace sottolineare ancora una volta l'unione di intenti all’interno del Consiglio di Gestione a favore della promozione del territorio, un indirizzo ben accolto anche dalle Amministrazioni comunali. La PedalAdda? La riproporremo anche nel 2022 con un ampio coinvolgimento di scuole e società sportive, oltre a tutti i cittadini che vorranno esserci». Tra i partecipanti e i primissimi ad arrivare anche il sindaco di Imbersago Fabio Vergani.