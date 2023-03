Michele e Roberta, i parrucchieri delle star nella Top Hairstylists d'Italia

Fra i migliori saloni di parrucchieri italiani del 2023 ce n'è uno di Bellano: il Km Salon by Roberta e Michele di via Boldoni. L'attività sita nel comune lariano ha raggiunto l'eccellenza entrando nella lista della prestigiosa Top Hairstylists d'Italia 2023, nella quale sono presenti anche "Semeraro The Loft" di Colico e Christian Coluccio a Lecco.

"Siamo molto fieri di questo traguardo e per l'importante risultato raggiunto" commentano i due titolari, mamma e figlio. Roberta Nogara infatti svolge questa professione a Bellano da una vita, Michele Bosisio è subentrato dieci anni fa. Si avvalgono di uno staff di professionisti per regalare al clienti un'esperienza ricca di competenza ma anche di "coccole e attenzioni", come loro stessi tengono a specificare. Alle spalle vantano l'importante formazione ottenuta da Aldo Coppola, di cui seguono l'impronta.

"Per lungo tempo siamo stati affiliati al brand Go Coppola - spiega Michele Bosisio - e proseguiamo in quel solco. Il nostro salone è aperto da 50 anni e abbiamo ormai clienti affezionati da Monza, Milano, Morbegno e Svizzera: questo passaparola 'sano' ha sicuramente aiutato a ottenere il riconoscimento nella guida 2023. Se penso che comprende circa 150 acconciatori sugli 86mila presenti in tutta Italia è un traguardo importante. I promotori sono venuti qui e hanno valutato ogni aspetto: il salone, la tecnica, la clientela".

Esperienza di alto livello

L'esperienza non manca: Roberta opera nel settore da 50 anni e Michele è stato per 10 anni consulente tecnico per L'Oréal Professionnel. Sono stati scelti come hairstylist nei più importanti eventi come il Festival del cinema di Venezia e show per brand di alta moda. "Ho frequentato il mondo di cinema e moda e in Laguna dovrei tornare anche quest'anno" prosegue Michele.

Il parrucchiere bellanese è specializzato nel colore e nelle tecniche di schiaritura che realizza, dopo una consulenza dettagliata, adottando prodotti di primissima qualità, naturali, privi di agenti chimici. I trattamenti, come la colorazione con henné, vengono effettuati con articoli biologici e certificati. Tra i punti forti del salone le acconciature, ma anche i pacchetti bellezza per le nozze. Km Salon è inoltre partner in esclusiva per la provincia di Lecco di Ghd, le piastre per capelli leader nel settore.