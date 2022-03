Nasce sulla Statale 36: la dolce sorpresa della piccola Emilia

La piccola Emilia aveva fretta di nascere. Sua madre l'ha infatti partortita sulla Strada Statale 36, poco prima dello svincolo per l'Orsa maggiore.

È davvero inusuale l'episodio avvenuto nella notte fra venerdì e sabato ad Abbadia Lariana: una bimba è stata partorita in auto, ancora prima di raggiungere l'ospedale Manzoni. A raccontare l'accaduto a Lecco Today è il padre di Emilia, G.S., di Talamona. "Mia moglie ha iniziato ad avere le contrazioni e siamo partiti alla volta di una casa maternità di Merone, per un parto programmato. Ben presto, però, ci siamo resi conto che non avremmo fatto in tempo".

Il parto

I due hanno accostato poco prima del tunnel del San Martino, approfittando dei lavori in corso a cura degli operai Anas. "Non sapevo nemmeno stessero asfaltando la strada, ma è stato un bene, perché ho potuto fermarmi nella corsia chiusa al traffico. Nemmeno il tempo di capire cosa fare ed Emilia era venuta al mondo".

A poco è servita la presenza di un'ostetrica al seguito della coppia. "Non ha fatto in tempo a prestare aiuto a mia moglie durante il parto, ma ci è stata accanto dal punto di vista psicologico: devo ammettere che la situazione ci ha spiazzato".

Mamma e figlia stanno bene

Dopo la chiamata al 118 e intervento dell'ambulanza, la donna, G.G., e la bimba sono state trasportate all'ospedale Manzoni di Lecco. Per fortuna tutto è andato nel migliore dei modi: la piccola, 3 chili e 800 grammi, sta benone e anche la mamma.

"In un primo momento fatichi a realizzare, gli eventi si susseguono a gran velocità, ma a mente fredda ci siamo un po' spaventati - prosegue G.S. - Siamo stati fortunati perché a Colico la Statale era chiusa e lungo la Provinciale un'auto della Polizia ci ha scortati fino a riprendere la SS36 a Bellano. Ho cercato di fare il più in fretta possibile, ma non è bastato". La piccola Emilia aveva fretta di nascere, di conoscere i genitori e il fratellino Gioele.