"Dolci" giostre: in regalo 200 uova di cioccolato ai primi giri della giornata

Le giostre di Lecco diventano più dolci in vista della Pasqua. Nel pomeriggio di sabato 8 aprile le prime 200 persone che saliranno sulle giostre del PasquaPark di Lecco riceveranno in regalo un uovo di cioccolata, un pensiero speciale con cui gli organizzatori vogliono addolcire le festività pasquali di grandi e piccini.

Dopo l’omaggio alle prime 500 persone presenti all’inaugurazione del 25 marzo, alle quali è stato consegnato un blocchetto di 50 euro di sconti da spendere nei feriali successivi, sabato 8 aprile 2023 il PasquaPark regalerà dunque uova di cioccolata ai primi 200 che faranno un giro sulle 44 attrazioni presenti in zona Bione e sul lungolago di Lecco, in Riva Martiri delle Foibe. La consegna delle uova parte alle 15, orario di apertura del sabato per il PasquaPark.

"Quest’anno il PasquaPark si divide in due aree aperte a grandi e piccini, con 30 giostre in zona Bione e 14 sul lungolago dedicate sia alle famiglie e ai più piccoli che agli amanti dell’adrenalina - ricordano i gestori - È così che, accanto al classico brucomela, all’amata pesca dei cigni e ai tradizionali tappeti elastici, sia al Bione che sul lungolago possiamo trovare attrazioni novità, attese da grandi e piccini: dal labirinto New York City alla nuova giostra spagnola che gira su sé stessa, fino al ritorno del crazy round e alle sue caratteristiche navicelle sospese".

Il PasquaPark di Lecco, inaugurato il 25 marzo, resterà poi aperto fino a domenica 16 aprile 2023 con i seguenti orari: nei feriali dalle 15 alle 19 e dalle 20 alle 23.30, mentre nei festivi il luna park avrà orario continuato dalle 10.30 a mezzanotte (salvo maltempo).