Ultimi giorni per salire sulle giostre del Bione

Tutti pazzi per le giostre. Anche quest'anno in tanti stanno accedendo al PasquaPark di Lecco, che resterà aperto fino a lunedì 25 aprile nell’Area Spettacoli Viaggianti del Bione con le sue (circa) 40 attrazioni. "Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, in occasione di queste festività pasquali, il tradizionale luna park è così tornato a portare gioia e divertimento a tante famiglie, ma anche adrenalina e festa per i più intrepidi - commentano i gestori - Per festeggiare al meglio l’ottantesimo anno di apertura, alle prime mille persone presenti il giorno dell’inaugurazione abbiamo consegnato un blocchetto di 50 euro di sconti, da spendere in tutti i giorni feriali fino al 25 aprile".

La struttura resterà aperta fino a lunedì con i seguenti orari: nei feriali dalle 15.30 alle 19 e dalle 20.30 alle 23, il sabato orario continuato dalle 14.30 a mezzanotte e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14 a mezzanotte (salvo maltempo). Per maggiori informazioni è possibile scrivere a pasquaparklecco@gmail.com