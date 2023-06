Vacanze in arrivo, un'altra apertura straordinaria per fare i passaporti

Arriva il periodo di maggiori spostamenti per le vacanze estive. E la richiesta di passaporti non accenna a calare. La Questura di Lecco intende “agevolare i cittadini che necessitano del titolo di viaggio per recarsi all’estero programmando l’apertura straordinaria dell’ufficio Passaporti nella giornata del sabato, le cui date verranno tempestivamente indicate”.

La prossima apertura straordinaria avrà luogo sabato 24 giugno - con orario dalle 8.30 alle 13.00 -, durante la quale saranno accettate 50 istanze di rilascio con carattere d’urgenza. Sarà, comunque, necessaria la prenotazione secondo le modalità indicate nel sito web della Questura di Lecco attraverso l’agenda “online”.

Ogni persona dovrà avere al seguito tutta la documentazione necessaria al rilascio del passaporto (ricevuta del pagamento, contrassegno amministrativo, foto, modulistica ecc.), come dettagliato nelle pagine internet della Polizia di Stato all’indirizzo.

Le ulteriori aperture verranno prossimamente comunicate e, pertanto, la cittadinanza è pregata di consultare il sito della Questura.