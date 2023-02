Tempi biblici per il passaporto: più posti (al pomeriggio) per le urgenze

Nel corso degli ultimi giorni è nato il problema dei passaporti a Lecco. Lo scorso 24 gennaio abbiamo ricevuto la segnalazione di una cittadina impossibilitata a prendere l'appuntamento, già generalmente fissato settimane o mesi dopo, e la situazione vede coinvolte decine di altre persone. Il perché è presto detto: la richiesta va effettuata sull'agenda elettronica dal lunedì al venerdì (8.30 - 13) oppure nella fascia pomeridiana del mercoledì (15 - 17), ma in tanti l'hanno ribattezzata la "lotteria del passaporto". 32 i posti che vengono aperti ogni mattina, che in genere vengono polverizzati nel giro di un minuto: allo stato attuale non si può avere un appuntamento prima di metà maggio, urgenze escluse.

Passaporto urgente: più posti a Lecco

Per lenire il problema, da lunedì 6 febbraio, l’Ufficio Passaporti della Questura di Lecco di via Leonardo da Vinci sarà aperto al pubblico anche il lunedì pomeriggio dalle 15 alle 17, per la ricezione di massimo 20 istanze di richiesta per l'emissione del passaporto con procedura d'urgenza.

Come riferito dalla stessa Questura, “per urgenza sono intesi i residenti in Lecco e in provincia che hanno in programma una partenza entro quattro settimane all’atto della presentazione dell’istanza, muniti di stampa del biglietto di andata e ritorno o della lettera di lavoro in cui viene riportata la data di partenza. Le persone con partenza oltre le quattro settimane non verranno accettate”.

Coloro che sono in possesso dei requisiti devono passare dall'apposito portale: https://www.passaportonline.poliziadistato.it/LogInAction.do?codop=loginCittadino.