Pasticceria, Dharma vince il bando di Moving generation

La studentessa lecchese Dharma Ravizza ha vinto il bando di Moving generation e andrà ora alla scoperta della pasticceria francese, vivendo poi un'importante esperienza di tirocinio professionale all'estero. Si sono infatti svolte nei giorni scorsi le selezioni per il bando Alternativo 2022 di Erasmus plus, progetto europeo per la mobilità all’estero, dedicato ai ragazzi e alle ragazze della formazione professionale. “Moving Generation”, la generazione in movimento, è quella dei giovani per cui formarsi all’estero non è solo una necessità dettata dalle sfide dell’attuale mercato del lavoro, ma una parte essenziale del percorso di crescita in quanto futuri cittadini europei. Vivere esperienze di mobilità per l’apprendimento rappresenta un’opportunità unica per acquisire competenze che favoriscono occupabilità e sviluppo personale.

Nella rosa dei fortunati 12 vincitori vi è anche Dharma Ravizza, di Enaip Lecco, che ha vinto una borsa di studio per poter andare a Perpignan ad approfondire i segreti della pasticceria francese, una borsa che le consentirà di vivere un’esperienza di tirocinio curricolare in un’azienda di un altro paese europeo, sempre all’interno di un progetto Erasmus+. Le aziende di accoglienza sono scelte in base al profilo specifico dello studente e al suo curriculum vitae.

"Sono solo 12 posti in tutta la Lombardia e le richieste erano davvero tante - commenta con gioia la studentessa, che fino all’ultimo ha sperato nella selezione - Le mete proposte erano Pathos a Cipro, Perpignan e Siviglia. Io partirò per la Francia, la patria della pasticceria. Andrò in una città a poca distanza dal confine con la Spagna, un centro di interscambio storico dove le due culture di incrociano e dove si respira sia aria francese che catalana. Spero di apprendere molto da questa esperienza e viverla

appieno. Tre mesi sono tanti, ma so già che voleranno perché quando si parla di pasticceria e panetteria, il tempo non è mai abbastanza. Inoltre - conclude Dharma - Perpignan è la città di Olivier Bajard, un Mof francese (Miglior Pasticcere di Francia n.d.r) e campione del mondo di pasticceria, poter andare da lui sarebbe un sogno".

“Si tratta di una bella esperienza per i ragazzi e un’ottima opportunità di crescita - interviene il direttore di Enaip Lecco, Giovanni Colombo - Crediamo che tutti gli studenti d’Italia e d’Europa debbano avere la possibilità di vivere un’esperienza internazionale per l’apprendimento, un’esperienza che formi i giovani e li renda più consapevoli e preparati per le sfide del domani. Siamo felici di questa opportunità che offriamo come Enaip Lombardia agli studenti più meritevoli, finalmente si può ritornare a viaggiare e a scoprire l’Europa dei Mestieri, l’Europa del fare e far capire ai nostri ragazzi che possono osare, che sono preparati non solo per il mercato nazionale, ma per il mercato globale".

Giovanni Colombo ha infine aggiunto: "Queste esperienze, come tutti i progetti Erasmus Plus fatti pre covid, hanno insegnato che i nostri ragazzi sanno inserirsi all’estero senza problemi, sanno dimostrare la loro professionalità, sanno distinguersi per le loro conoscenze ed abilità. Sono orgoglioso di questa vittoria e auguro a Dharma uno splendido soggiorno in terra francese". Ravizza partità per la Francia a luglio... "Le auguriamo un enorme in bocca al lupo e aspettiamo il suo ritorno in classe per ottobre".