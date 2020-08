Mandello ha celebrato il patrono san Lorenzo, tra devozione e tradizione

Nonostante alcune limitazioni per la sicurezza, la devozione e il senso di comunità non sono venuti meno nell'estate post covid. Mandello ha celebrato oggi la ricorrenza del patrono San Lorenzo alla presenza di numerosi cittadini, fedeli e autorità.

«Dopo un anno e mezzo che sono qui tra voi, è bello ritrovarci a celebrare la festa di San Lorenzo. Il martire servitore, umile al servizio di tutti come vuole la diaconia» - ha detto monsignor Giuliano Zanotta durante l’omelia della messa delle 10 concelebrata con i sacerdoti padre Paolo Ancilotto, padre Alessandro Lafranconi, don Ambrogio Balatti e don Giovanni Calastri, di Seregno con casa vacanze a Mandello dov’ è maturata la sua vocazione, ordinato sacerdote lo scorso anno e attualmente sacerdote ad Olgiate Olona presso la Prepositurale dei Santi Stefano e Lorenzo. Due Santi che monsignor Zanotta ha citato sempre durante la messa: «Io provengo dal lago (Lenno, ndr) e a poca distanza l’una dall’altra ritrovo le antiche chiese dove si custodisce la devozione dedicata a queste figure, che ci esortano a non essere cristiani solo di facciata, ma cristiani veri. E questo periodo di pandemia sarà la cartina di tornasole della nostra fede che non deve essere solo di facciata».

Tra i presenti alla cerimonia anche il sindaco Riccardo Fasoli, il maresciallo dei carabinieri Pierluigi Salatini e altri rappresentati delle forze dell'ordine e delle associazioni. La ricorrenza del 10 agosto è stata celebrata anche nella vicina Abbadia Lariana, con le iniziative della parrocchia guidata da don Fabio Molteni.

Al termine della messa mandellese si è tenuta una breve processione con la reliquia di San Lorenzo a benedire lago e natanti, nel rispetto della tradizione. Non verrà invece proposto il tradizionale spettacolo pirotecnico sul lago, causa misure di sicurezza contro il covid.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Si ringrazia Alberto Bottani per le foto e la collaborazione)

Gallery