A Lecco ha aperto la pista di pattinaggio. Tocca alle luci, Capodanno rischia

Venerdì la pista di pattinaggio, sabato dalle 17 le "Luci su Lecco". In centro città ha preso il "via" il calendario natalizio presentato anche dal Comune. I problemi, piuttosto, nascono per la mancanza di eventi per il periodo compreso tra Santo Stefano e Capodanno, con la notte di San Silvestro a serio rischio improvvisazione. Nel frattempo, la Pista di Pattinaggio XXL ha aperto al pubblico nel pomeriggio del 25 novembre ed è pronta a restare in città fino a domenica 5 febbraio 2023. L’inaugurazione ufficiale alla presenza delle istituzioni è stata preceduta dallo spettacolo sul ghiaccio “La fiaba di Babbo Natale” della compagnia Sk8 Crew.

Tradizione natalizia tra le più amate dai lecchesi, la pista di ghiaccio di piazza Garibaldi torna a far sorridere grandi e piccini con la tanto apprezzata struttura di circa 800 metri quadri dell’anno passato, innovata ulteriormente grazie all’installazione di un rinnovato impianto luci a led di ultima generazione che, oltre a suggestivi giochi di luce, garantisce una migliore sostenibilità energetica.

“Siamo finalmente tornati a Lecco – ha raccontato Michele Uga, direttore della Pista di Pattinaggio XXL – per portare in città il calore e la gioia che già negli anni passati hanno colorato le festività natalizie in piazza Garibaldi”. La Pista di Pattinaggio di Lecco XXL è aperta dal 19 novembre ai primi di febbraio con orario 15.30-22 nei giorni feriali e 10.30-23 nei festivi e nei prefestivi. Da sabato 24 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023 vale l’orario dei giorni festivi, con apertura dalle 10.30 alle 23. Il biglietto per poter accedere alla Pista di Pattinaggio di Lecco XXL costa 7€ l’ora per gli adulti e 4€ per i bambini sotto il metro d’altezza. Allo stesso prezzo, ai residenti di Lecco sono concessi 15 minuti in più. Le scuole possono organizzare, al mattino e durante i giorni feriali, attività sulla pista al costo di 4€ all’ora per ogni alunno. I gruppi di almeno 10 persone avranno 1€ di sconto.

Oggi le luci di Natale in centro Lecco

Le "Luci su Lecco" torneranno a brillare nel centro della città. Le piazze e le vie del nucleo storico saranno illuminate nel corso del periodo natalizio: inaugurazione prevista per il 26 novembre, spegnimento atteso l'8 gennaio, appena dopio l'Epifania. Regia affidata all'associazione "Amici di Lecco", supportata dal contributo economico di 150 negozi: si punterà sulla tecnologia led per ridurre il consumo di energia elettrica e sugli orari automatici di accensione/spegnimento. Già avvenuto il posizionamento dei proiettori, inaugurazione fissata alle ore 17.

In breve, le proiezioni natalizie illumineranno:

i palazzi di Piazza XX Settembre e di Piazza Cermenati;

Palazzo delle Paure, con il video mapping,

il lungolago, con sfere luminose nel lago (da Imbarcadero al Monumento dei Caduti).

Area per i piu? piccoli in piazza Cermenati:

Tappeto interattivo (Proietta.com);

Casa nel bosco luminosa: composta da Casa di Babbo Natale, Orsacchiotto gigante, Caramelle, Alberi (OnLight PF di Pozzi Franco);

Giostra.

Le zone illuminate sono:

Via Airoldi

Via Anghileri

Via F.lli Cairoli

Via Capodistria Via Carlo Cattaneo Via Carlo Porta

Via Cavour

Piazzetta lsolago

Lungo Lario Isonzo, con le scritte dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni Via Mascari

Via N. Sauro

Piazza del Pozzo

Via Petrarca

Via Roma

Viale Turati

La corrente la paga il Comune

Il costo della corrente elettrica aumenta vertiginosamente, ma le proiezioni in centro città si faranno ancora. L'associazione Amici di Lecco - nell'ambito di "Luci su Lecco" - sta coordinando, anche per il 2022, l'organizzazione delle luminarie natalizie a Lecco. La raccolta delle adesioni di esercizi commerciali, bar, ristoranti e semplici simpatizzanti è iniziata nelle scorse settimane ed è proseguita fino a venerdì 21 ottobre.

“I prezzi, rispetto al 2021, sono rimasti bloccati per non gravare eccessivamente sui commercianti, visto anche il periodo difficile che stanno attraversando - spiegano gli organizzatori -. Anche quest'anno il Comune di Lecco sosterrà il costo dell'energia elettrica. Tenendo conto della crisi in essere, abbiamo scelto lampadine a led a basso consumo. Le luminarie verranno accese con orari ridotti rispetto al passato, proprio per ridurre l'impatto energetico complessivo. Verranno illuminate le vie che raggiungeranno un numero minimo di adesioni”.