Da Regione 11 milioni di euro per lo sviluppo delle aree montane nel Lecchese

Un contributo forte per lo sviluppo delle aree montane. Regione Lombardia ha messo a disposizione 11 milioni di euro per l'espansione di due poli turistico-sportivi del Lecchese dalle grandi potenzialità.

"Insieme ai consiglieri regionali Mauro Piazza e Antonello Formenti sono felice di annunciare che con il Patto Territoriale per lo Sviluppo integrato delle aree montane e dei comprensori sciistici ed escursionistici di Piani di Bobbio-Valtorta e di Piani di Artavaggio, Regione Lombardia mette a disposizione 11 milioni di euro per l'espansione di due poli turistico-sportivi del Lecchese dalle grandi potenzialità - spiega Antonio Rossi, sottosegretario a Sport- Grandi Eventi - Olimpiadi 2026 - Verrà aumentata l'attrattività del territorio, ampliando il portfolio di opportunità per gite, escursioni e attività all'aperto. Un ventaglio di scelte che vogliamo sempre più variegato, per offrire durante le Olimpiadi invernali MilanoCortina2026 tante occasioni per scoprire e vivere la Lombardia. Questo Patto Territoriale valorizza ulteriormente i comprensori di sci e outdoor della Valsassina, in un'ottica di integrazione tra sport, natura e ambiente che segna la traiettoria in cui ci stiamo muovendo con determinazione da anni. Ringraziamo la Comunità Montana della Valsassina per il coordinamento del progetto".

Gli interventi in agenda

Quattro gli interventi in programma. Il primo include la realizzazione della nuova viabilità di accesso alla funivia Barzio-Bobbio e la costruzione di un parcheggio a raso alla partenza dell'impianto. Il secondo, sempre a Barzio, interessa i lavori per un posteggio a raso, in località Campiano. Alla partenza di Moggio della funivia Piani di Artavaggio, invece, è prevista un'area di sosta lineare. Infine, il quarto progetto è incentrato su una nuova seggiovia in quota ai Piani di Artavaggio, per ritorno alla stazione della funivia.