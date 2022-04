Raccolta firme per una sanità territoriale "adeguata alle esigenze dei cittadini"

Il Pd lecchese promuove la mobilitazione del Pd Lombardo "Sos medici di base" con banchetti su tutto il territorio e molti volontari impegnati nella raccolta firme per tutta la settimana.

"Richiamiamo l'attenzione di tutti i cittadini su un tema così importante - afferma Manuel Tropenscovino, segretario provinciale Pd - raccoglieremo le firme per chiedere alla Regione di garantire una sanità territoriale adeguata alle esigenze della popolazione. In molti Comuni e territori lombardi mancano all'appello Medici di Base e Pediatri di libera scelta, causando molto disagio a tutta la cittadinanza e in particolare alle fasce più fragili, se abbiamo imparato qualcosa dalla pandemia è che non possiamo più permetterci questa situazione, anche nella nostra provincia. È un'emergenza che nasce da lontano e che il Pd regionale denuncia da anni, mentre la Lega, che governa da più di 20 anni la Lombardia, ha dapprima sostenuto che i 'medici di base erano superati' e ora, con grande demagogia, sostiene che la responsabilità politica è a carico dello Stato. Nemmeno un mese fa l'assessore Moratti dichiarava che non esiste un problema di carenza di medici di medicina generale, ma è solo un problema di organizzazione".

Le richieste del Pd

Con questa mobilitazione il Partito Democratico chiede che:

vengano messi in campo più incentivi per invogliare i medici a insediarsi negli ambiti carenti, dando ambulatori gratuiti e aiuti (bonus) per il personale infermieristico e di segreteria.

le borse di studio vengano aumentate ed equiparate a quelle delle specializzazioni ospedaliere e che vengano programmate per tempo le sostituzioni

i Medici di Base mancanti, In situazioni di grave emergenza, possano essere sostituiti in tutto e per tutto da altri professionisti che, pur non avendo la specializzazione, hanno pero? maturato una significativa esperienza (ad esempio in ospedale o con le Usca).

vengano semplificate le procedure di "scelta e revoca" del Medico di Base.

Si riducano gli adempimenti burocratico-amministrativi a carico dei Medici di Base e di Pediatri di libera scelta.

"Sono tutte azioni che si possono fare subito e che sarebbero un primo passo importante: innanzitutto per tamponare l'emergenza, in attesa che gli interventi strutturali portino i loro frutti, comunque in tempi medio-lunghi. Serve una risposta ora - conclude il segretario Pd - perché la sanità territoriale, pubblica, garantita e accessibile a tutti torni una delle priorità anche della giunta regionale".

È possibile aderire alla mobilitazione firmando online al link oppure presso uno dei seguenti banchetti:

Barzanò 2 Aprile Mercato 8.30-12.30

Lecco 2 Aprile P.Zza Garibaldi 9-12.30

Bellano 2 Aprile Piazza Grossi 9-12.30

Olgiate Molgora 7 Aprile Mercato 9.00-12.30

Oggiono 8 Aprile Mercato 9-12.30

Merate 9 Aprile Piazza Prinetti 9-12.30