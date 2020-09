Il covid non ferma Liberetà, apprezzati ancora una volta i giochi dello Spi Cgil

Il covid non ferma i giochi di Liberetà. Lo Spi Cgil Lecco ha organizzato infatti le finali territoriali allo spazio del Teatro Invito: un'iniziativa in presenza, attuata seguendo le regole per evitare il contagio, ma dando continuità a questo sentito appuntamento. Al concorso che quest’anno, causa emergenza pandemia, si è svolto in maniera ridotta - sia per tipologia di concorsi che per modalità di partecipazione - hanno partecipato un grande numero di iscritti interessati a rimanere in gioco presentando così le produzioni nate da passione e interesse. I pensionati scrittori e fotografi, non si sono limitati a partecipare al concorso, ma hanno realizzato anche degli interessanti testi durante i giorni difficili dell’emergenza Coronavirus, raccolto e inserito all’interno del volume dedicato al concorso, come sezione fuori concorso.

Categorie e vincitori

I vincitori delle categorie rappresentate nel concorso, selezionate dalla giuria, a pari merito, sono: per la Poesia: “Da per me” di Teresina Formenti, “La vita al tempo del Coronavirus” di Silvio Oliva, “Omaggio a Dylan Thomas” di Dina Vergottini. Per i Racconti: “Migratori” di Augusto Licini, “Il traghetto” di Stefano Scaccabarozzi, “Sono nato e sono morto” di Elisabetta Ungaro. Per la Fotografia: Eugenio Anghileri, Tino Panizza e Piero Maniglia. A loro tutti è stato consegnato un voucher per acquisto libri in alcune librerie del territorio.

Un premio speciale, consistente in un tablet, è stato consegnato a Vincenzo Mingolla, che ha partecipato con alcune poesie. Residente nella Rsa Casa Don Luigi Gilardi di Olginate, testimonia come si può continuare a coltivare i propri interessi e rimanere attivi. Giurati per la Fotografia sono stati Luigi Erba e Raffaele Buonuomo, per i Racconti e le Poesie Casto Pattarini e Marco Rota. Giovanni Torri invece ha curato il libro e il dvd con le fotografie. L’organizzazione complessiva è stata gestita da Luigia Valsecchi, componente della segreteria provinciale dello Spi.

Giuseppina Cogliardi: «Pubblicato il consueto libro con i lavori realizzati durante la manifestazione»

«Con l’emergenza covid è stato tutto molto difficile, ma siamo stati caparbi e abbiamo deciso di portare avanti questa edizione dei Giochi, seppur ridotta - afferma Giuseppina Cogliardi, segretario generale Spi Cgil Lecco - Non abbiamo potuto organizzare la mostra tradizionale con i dipinti e le fotografie, ma comunque è stato pubblicato il consueto libro con i lavori realizzati durante l’edizione».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche il segretario generale della Cgil Lecco Diego Riva ha partecipato alle premiazione. «Queste iniziative sono importantissime e ringraziamo la categoria dei pensionati per l’organizzazione, anche in questo periodo difficile - dichiara Riva - Le persone anziane sono fondamentali nel tessuto sociale del nostro Paese, lo si è visto soprattutto durante il lockdown, quando per questioni oggettive legate alla pandemia le famiglie si sono trovate, purtroppo, senza una mano. Un’iniziativa che coinvolge attivamente, culturalmente le persone e che sponsorizza uno schema di tutela dell’anziano diverso. L’invecchiamento attivo è un modello che per noi deve essere perseguito e valorizzato sempre di più. Lo Spi si conferma presente nel territorio, sia nelle iniziative di questo tipo sia a livello contrattuale, capace di dare rilievo ai temi sociali in senso generale attraverso la negoziazione sociale».

Gallery