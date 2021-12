Perdita d'acqua in via Buozzi. Tecnici al lavoro, code a Pescarenico

Tecnici al lavoro in via Buozzi, di fronte all'Esselunga, per mettere mano a una perdita d'acqua. Durante la mattinata di giovedì 2 dicembre una copiosa quantità d'acqua si è riversata lungo corso Carlo Alberto, lungo il quale si sono formate lunghe code; particolarmente colpita, in tal senso, anche via Igualada.



Tecnici al lavoro in via Buozzi

I tecnici intervenuti sul posto hanno tagliato il fondo stradale e individuato la perdita vicino a un chiusino lì presente.