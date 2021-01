Il covid non cancella la Pesa Vegia 2021: edizione in diretta streaming

È una delle più grandi tradizioni del territorio lecchese, di certo uno dei segni distintivi di Bellano: la Pesa Vegia. Come tutte le manifestazioni da febbraio 2020 a oggi, l'evento per eccellenza dell'Epifania sarà condizionato dall'emergenza Covid-19. "Condizionato", però, non significa annullato: è notizia del pomeriggio (anche se le prime indiscrezioni circolavano da domenica) che la Pesa Vegia si svolgerà ugualmente, ma in rigoroso streaming sui canali Facebook "Pesa Vegia" e You Tube "Discovering Bellano". Decisiva la riunione odierna del sindaco di Bellano Antonio Rusconi con il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura.

«Abbiamo voluto mantenere la tradizione anche in quest'anno difficile - spiega il sindaco di Bellano Antonio Rusconi - Non ci sarà la folla, è vero, e mancheranno le circa 200 figure e gli animali che solitamente animano la Pesa Vegia, ma i due momenti fondamentali, l'arrivo del governatore per la lettura della pesa e il corteo dei Re Magi saranno garantiti. Questa manifestazione vuole essere benaugurante per l'anno nuovo, ci è sembrato giusto e doverso mantenerla e proporla con queste modalità».

La Pesa Vegia 2021 si svolgerà dunque martedì sera, vigilia dell'Epifania, alle 22.30: previsto, come vuole la tradizione, l'arrivo del governatore dal lago, che attraccherà al molo e raggiungerà il Municipio per la lettura dell'ordinanza. La celebre domanda "Pesa nova o Pesa Vegia?" dunque risuonerà ancora, anche se raggiungerà i bellanesi soltanto attraverso l'uscita audio di un moderno dispositivo. Seguirà il corteo dei Re Magi lungo le vie del paese.

«A breve firmerò un'ordinanza per vietare l'accesso alle strade interessate dalla manifestazione - prosegue Rusconi - Saremo in pieno coprifuoco e quindi i cittadini non potranno presenziare. I pochi figuranti impiegati saranno debitamente distanziati. Voglio ringraziare il prefetto e il questore di Lecco e tutti i membri del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che hanno subito capito l'importanza dell'evento per noi bellanesi e si sono mostrati disponibili».