Cittadini stradini per un giorno a difesa del lungolago

Cittadini stradini per un giorno. Succede a Pescate dove l'Amministrazione comunale - già attenta al tema del decoro e della pulizia lungo le vie del paese - ha deciso di organizzare in collaborazione con Silea l'iniziativa "Gli stradini del lago". L'appuntamento è in programma per sabato 11 giugno dalle ore 8.30 con ritrovo in via Alzaia all'ingresso del Parco Addio Monti.

"Sarà una giornata dedicata in particolare alla pulizia delle sponde del lago - precisa l'Amministrazione - La giornata è aperta a tutte le associazioni pescatesi e a tutti i cittadini che hanno a cuore la pulizia del paese. Ai fini organizzativi è richiesta conferma di partecipazione da inoltrare all'ufficio Segreteria al numero 0341 365169 entro venerdì 10 giugno". Il Comune di Pescate e Silea forniranno ai partecipanti il materiale necessario all'intervento green.