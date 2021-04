Capienza ridotta per contrastare il covid, controlli sui pullman degli studenti

Verifiche anti assembramenti anche sui pullman degli studenti. L'iniziativa è stata promossa a Pescate in ottica anticovid. Su disposizioni del sindaco Dante De Capitani e del Comandante Chiara Fontana, la Polizia locale intercomunale ha controllato oggi - dalle 7 del mattino - alcuni scuolabus in transito sul territorio di Pescate. Una pattuglia composta da due agenti è salita a bordo dei bus verificando la capienza totale e quella consentita dalle attuali disposizioni di contrasto alla pandemia.

I risultati dei controlli

«Libretto di circolazione alla mano con i dati della capienza massima nei posti, e contando i passeggeri a bordo, nei due autobus controllati gli agenti hanno riscontrato una capienza del 36% su un autobus e del 26% sull'altro, inferiore quindi al limite di legge del 50% - ha reso noto De Capitani - Questi controlli avevano lo scopo di verificare il rispetto della normativa e conseguentemente di tutelare sia i ragazzi che il personale viaggiante in questo periodo di ripresa delle attività scolastiche in presenza. Un plauso va anche alle società di trasporto urbano per la sensibilità verso la problematica e per questi dati di molto inferiore ai limiti che denotano quindi grande attenzione e condivisione delle regole».