Via libera alla balneabilità nel lago di Pescate

Via libera alla balneabilità del lago di Pescate. Lo ha annunciato oggi, martedì 31 maggio, il sindaco Dante De Capitani richiamando i dati delle più recenti analisi di Ats Brianza che promuovono le acque in località "La Punta". Viene così revocato il precedente divieto emesso a seguito dei campionamenti del 16/18 maggio scorsi. Le successive verifiche hanno stabilito che la qualità dell'acqua è migliorata fino a rendere possibili tuffi e bracciate in sicurezza dal punto di vista igienico e ambientale.

"Visti gli esiti dei campionamenti del 24 maggio si comunica che la località La Punta è idonea all'uso a scopo di balneazione - è scritto nel referto inviato da Ats Brianza al Comune di Pescate, a firma della dottoressa Nicoletta Castelli - Si invita quindi l'Amministrazione comunale a emettere un'ordinanza di revoca del divieto e ad informare la popolazione tramite segnaletica che indichi l'idoneità alla balneazione".

Un appello al quale sindaco e colleghi di Giunta non hanno certo esitato a rispondere in maniera positiva: divieto revocato e via libera ai bagni nel lago pescatese. Proprio per promuovere le acque dello specchio di lago davanti a Pescate, in passato Dante De Capitani e la sua vice Miriam Lombardi (vedi la foto sopra di repertorio) si erano immersi e fatti immortale mentre facevano il bagno.