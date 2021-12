Maria vince il premio "Studente dell'anno" targato Pescate

Consegna delle borse di studio e premiazione dello studente dell'anno a Pescate. Quest'anno il più bravo, anzi la più brava, è stata Maria Nava alla quale è stato attribuito l'attestato al merito da parte dell'Amministrazione comunale. Il premio denominato “Lo studente dell’anno” era stato infatti ideato dal Comune a partire dall’anno scolastico 2019/20, e nella scorsa edizione era andato a quattro studenti, tutti a pari merito. Il riconoscimento 2020/21 è stato consegnato ieri sera, martedì 14 dicembre, in una cerimonia a tema che, a causa dell'emergenza Covid, si è tenuta alla sola presenza della studentessa, dei genitori Guido Nava ed Elena Pollizzi, di altri famigliari, del sindaco e della giunta nella sala civica di via San Francesco.

"In questa seconda edizione si è aggiudicata il premio una sola studentessa delle nostre scuole medie con i risultati conseguiti nella 1^Q dello scorso anno, con la media del 10/10 - spiega il sindaco Dante De Capitani - Si tratta di Maria Nava, una ragazza residente a Oggiono, ma con genitori e nonni pescatesi. Si è aggiudicata il premio consistente in un attestato in pergamena, il gagliardetto del Comune e una borsa di studio del valore di 1.000 euro".

I nomi dei premiati con le borse di studio

Il premio “Lo studente dell’anno” è aperto a tutti gli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Pescate e ai diplomati delle scuole secondarie di secondo grado, che hanno riportato la media voti migliore in tutte le materie. Per ciò che riguarda le consuete borse di studio, conferite agli alunni con la media finale uguale o superiore al voto 7.5/10 per le scuole medie, e dal voto 80/100 per la quinta classe delle superiori, sono risultati assegnatari per l’anno scolastico 2020/21 i seguenti alunni:

Prima media sezione P : Burini Camilla, Doti Alice, Giordano Giusy Gorizia, Locatelli Emma, Milesi Leonardo, Minonzio Mattia, Moscaritolo Alessia, Paa Giacomo, Panzeri Viola, Siracusano Lidia, Spreafico Aurora, Tiozzo Brasiola Giada.

: Burini Camilla, Doti Alice, Giordano Giusy Gorizia, Locatelli Emma, Milesi Leonardo, Minonzio Mattia, Moscaritolo Alessia, Paa Giacomo, Panzeri Viola, Siracusano Lidia, Spreafico Aurora, Tiozzo Brasiola Giada. Prima media sezione Q : Bertogliatti Luca, Di Fino Benedetta, Famà Giulia, Martini Elion, Martini Eliona, Montarello Gabriele, Nacca Erika, Panzeri Alessia Bruna, Pattarini Niccolò, Spadarotto Gaia, Stamato Viola Maria.

: Bertogliatti Luca, Di Fino Benedetta, Famà Giulia, Martini Elion, Martini Eliona, Montarello Gabriele, Nacca Erika, Panzeri Alessia Bruna, Pattarini Niccolò, Spadarotto Gaia, Stamato Viola Maria. Seconda media : Bonacina Mara, Burini Matilde, Dehini Ali, Mendez Batista Giulia, Moscaritolo Davide, Negri Thomas, Pizzardi Simona, Ratti Christian, Rigamonti Marina, Shabani Patrizia.

: Bonacina Mara, Burini Matilde, Dehini Ali, Mendez Batista Giulia, Moscaritolo Davide, Negri Thomas, Pizzardi Simona, Ratti Christian, Rigamonti Marina, Shabani Patrizia. Terza media : Brusadelli Marco, Coulibaly Miriam Giacinta, Dehini Alyn, Famà Alessia, Riganti Marco, Robbiani Gloria, Spreafico Miriam.

: Brusadelli Marco, Coulibaly Miriam Giacinta, Dehini Alyn, Famà Alessia, Riganti Marco, Robbiani Gloria, Spreafico Miriam. Quinta superiore: Maggi Laura e Rigamonti Sara.

Complessivamente sono stati distribuiti premi in denaro pari a 5.250 Euro che gli alunni potranno ritirare nell’istituto bancario del paese.