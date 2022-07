Il "Purple Punch" a lago conquista tutti, tra musica e incontri sul ring

Musica e kickboxing protagonisti a Pescate. Entra infatti nel vivo la seconda edizione dell'evento "Purple Punch" - versione evolution - organizzato al parco Addio Monti di Pescate dal team della Kickboxing Lecco. In questa location a lago e sotto lo sguardo del Resegone sono in corso 11 eventi caratterizzati da incontri sul ring con esibizioni di pugilato e kickboxing, musica e concerti oltre a un ottimo servizio di cucina accompagnato dallo stand di birra artigianale.

Dopo i concerti dei Tazmania e de I Cani Sciolti di sabato e domenica scorsi, nel weekend d'esordio, questa sera, mercoledì 20 luglio, toccherà al gruppo Teo e le Veline Grasse. La manifestazione continuerà poi nei prossimi giorni fino a domenica 24 luglio quando andrà in scena lo show dei Sunny Boys. Il programma nei dettagli è riportato sul sito creato dagli organizzatori purplepunch.it con anche i nomi degli atleti che si stanno affrontando sul ring.

"L' evento inizia dal primo pomeriggio e prosegue fino a mezzanotte nei giorni feriali, mentre si estende a al mattino in quelli festivi - precisa lo staff di organizzatori guidato da Marco Bolis, componente della Kickboxing Lecco - Abbiamo 600 posti a sedere disponibili con tavoli dove poter consumare all'aperto godendosi liberamente lo spettacolo con un palcoscenico per i concerti che si tengono ogni sera dal 14 al 24 luglio. E poi ancora il ring con tribuna per chi vuole assistere più da vicino agli eventi, senza dimenticare lo street food con pizza, carne alla griglia e birra artigianale".

Sono una trentina i componenti dello staff impegnato in questa seconda edizione del Purple Punch. "Abbiamo anche molti gadget in regalo e siamo felici della risposta che il pubblico ci sta dando - aggiunge Marco - speriamo di crescere ancora di più in termini di partecipazione nei prossimi giorni in vista del week end conclusivo. La location di Pescate è ottima e facilmente raggiungibile dai parcheggi vicini facendo quattro passi sul lungolago. Qui ci stiamo trovando molto bene, speriamo di poterci tornare anche nel 2023, compatibilmente con il probabile avvio del cantiere del quarto ponte. Intanto vi aspettiamo nei prossimi giorni per il gran finale".