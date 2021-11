Pescate, dopo i vandalismi installate le nuove telecamere. "Vedono la coda di una nutria a cento metri"

Sono state riposizionate questa settimana le telecamere al parco Addio Monti di Pescate che erano state vandalizzate qualche settimana fa da un gruppo di ragazzini minorenni.

"I nuovi dispositivi sono stati incrementati di numero rispetto ai precedenti e sono nove in tutto, di cui le cam più performanti e dotate di zoom ultima generazione vedono la coda di una nutria a 100 metri di distanza - spiega il sindaco Dante De Capitani - I dispositivi sono stati montati su un palo a un'altezza di circa otto metri e le altre disposte sui container della zona delle cucine". Con queste telecamere salgono a settanta le apparecchiature di videosorveglianza sul territorio di Pescate, una media di una ogni 31 abitanti.

"Dispiace che gli autori siano cresciuti qui"

Nel frattempo uno dei ragazzini responsabile di danneggiamento e asportazione delle telecamere e proprio dalle telecamere individuato, ha scritto una lettera di scuse al sindaco manifestando pentimento per l'azione intrapresa. "Al di là della lettera che ho apprezzato - commenta De Capitani - è chiaro che sia lui che gli altri ragazzini dovranno prendersi carico delle loro responsabilità e le famiglie ripagare i danni subiti dalla collettività. Mi dispiace che due di questi ragazzini siano proprio di Pescate, cresciuti qui da noi, in un ambiente a misura di bambino e nonostante questo hanno dimostrato col loro gesto di non avere a cuore il proprio paese. Questa - conclude il primo cittadino - è la cosa che mi rammarica di più di questa vicenda, ma voglio anche credere che facciano tesoro di questa esperienza e che il pentimento li aiuti a diventare uomini veri".