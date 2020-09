Prevenzione covid, sagre annullate a Pescate fino a tutto il 2020

Sagre annullate a Pescate per prevenire il rischio covid in questa fase ancora delicata. La decisione è stata presa dal sindaco Dante De Capitani e dalle penne nere. Nel confermarla, il primo cittadino si è detto però deluso dalla scelta degli organizzatori della sagra di San Michele di proporre lo stesso l'evento al quale Pescate non darà però questa volta il proprio appoggio.

«Io e il Gruppo alpini di Pescate abbiamo annullato tutte le sagre in programma in paese fino alla fine dell'anno proprio per evitare qualsiasi rischio di assembramento, ma vedo che il Parco del Monte Barro non ha fatto lo stesso con la sagra di San Michele in programma sabato 26 e domenica 27 settembre - dichiara De Capitani - Ritengo che in questo periodo in cui il Covid 19 sta iniziando a far risalire costantemente i contagi, sarebbe stato opportuno annullare questa sagra a cui noi abbiamo sempre collaborato in passato perche la località San Michele, pur appartenendo al comune di Galbiate, é per tradizione parte della realtà pescatese».

Il sindaco precisa infine: «Sono consapevole che tutto si svolgerà nel rispetto dei protocolli sanitari, ma ritengo che le situazioni ludico ricreative in questo periodo debbano lasciare il posto alla tutela rigorosa della salute delle persone, e che i rischi che inevitabilmente accompagnano queste manifestazioni non siano condivisibili. Per cui in questa edizione della sagra di San Michele non ci sarà la collaborazione del comune di Pescate».