Ciclisti spericolati o senza campanello: oltre 20 multe in due mattine lungo la pista a lago

Giro di vite a Pescate contro i ciclisti spericolati e senza campanello. In due sole mattine di intensi controlli da parte della Polizia locale intercomunale sulla ciclopista a lago, sono state sanzionate ben 21 persone che viaggiavano in sella alla propria bicicletta. I controlli, ai quai hanno collaborato agenti in borghese, erano stati annunciati dal sindaco Dante De Capitani per intervenire anche in caso della presenza di cani non tenuti al guinzaglio dai propri padroni.

Presenti anche sindaco e comandante

«Come avevo chiesto al comandante Chiara Fontana, due agenti in borghese hanno presidiato i parchi a lago controllando le aree gioco bimbi, i ciclisti e i proprietari di cani al fine di far rispettare codici e regolamenti - ha spiegato De Capitani - Anche io ho seguito i controlli insieme al Comandante, nell’intera mattinata di oggi, sabato 24 aprile. Sanzionare i ciclisti comporta la presenza di personale preparato e soprattutto determinato, visto che non avendo targa le biciclette, non sempre risulta facile risalire alle generalità dei conducenti. Per ovviare a possibili false dichiarazioni da parte di ciclisti che avevano dimenticato i documenti, abbiamo istituito un filo diretto con la banca dati tramite i nostri uffici per verificare le generalità».

I dati relativi a controlli e sanzioni: multe da 26 a 100 euro

Nei controlli di venerdì mattina sindaco e vigili hanno comminato 3 sanzioni ai ciclisti «spericolati o senza campanello su 25 controllati, mentre nella giornata di oggi con un tempo splendido le sanzioni sono state ben 18 su 65 controlli». L’importo delle sanzioni comminate ai ciclisti varia da un minimo di 26 euro per quelli senza campanello a 42 euro per velocità non commisurata alle condizioni ambientali a 100 euro per violazioni del regolamento di Polizia locale.

Nessun verbale ai proprietari di cani

«Quasi tutti i ciclisti provenivano dal Monzese o dal Milanese - ha aggiunto il sindaco di Pescate - Ciclisti con bici da corsa e mountain bike sono stati quelli più indisciplinati, e questo è un punto da considerare in vista di possibili restrizioni ai ciclisti sulla ciclopedonale a lago. Nessuna sanzione invece ai numerosi proprietari di cani che, dopo le pesanti multe comminate nei giorni scorsi, avevano tutti guinzaglio e sacchetto al seguito».