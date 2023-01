Auto e pezzi di ricambio: premiata azienda polacca con il cuore italiano

L'azienda di una coppia lecchese premiata in Polonia nel campo della motorizzazione. Torniamo a parlare dell'esperienza vincente di Luca Prinzivalli e Klaudia, due giovani coniugi di Brivio che hanno aperto da qualche anno una ditta specializzata in pezzi di ricambio per auto nel Paese dell'Est, ottenendo ottimi risultati anche grazie alle vendite online. I due si spostano di frequente tra la cittadina polacca di Rowne, dove risiedono, e Brivio. Proprio nel comune affacciato sull'Adda era sbocciato il loro amore che li ha portati a sposarsi il 17 luglio del 2021. Un'unione confermata anche in ambito lavorativo con la scelta di dar vita insieme alla "PBP Klaudia Lorens": un'attività polacca con il cuore italiano.

"In Polonia io e mio marito siamo stati premiati per il secondo anno consecutivo, conquistando il primo posto nella classifica nazionale Orly Motoryzacji - racconta Klaudia - La nostra azienda si occupa della vendita di ricambi ed elaborazioni nuove, usate e rigenerate per la Fiat 500 e la Fiat 126. Tutto Ebbe inizio anni fa nella piccola cittadina di Brivio, grazie alla passione per le macchine d'epoca di Luca". Quando Klaudia conobbe il suo futuro marito, Luca stava costruendo la sua prima 500 da zero.

"Così da un hobby siamo passati a un negozio professionale di vendita online eBay che vanta oggi più di 5.000 clienti e 500 feedback positivi - aggiunge la donna - Di questo successo si è accorto il plebiscito di Or?y polacco. Or?y è un premio unico di cui possono vantarsi solo le migliori aziende, professionali e pronte a fornire la massima qualità nei servizi. Contano soprattutto i giudizi dei clienti che valutano i partecipanti al concorso tramite internet. Sono loro la forza motrice di questo riconoscimento. Il plebiscito di Or?y è stato creato per selezionare le migliori aziende del settore, puntando sullo sviluppo e il miglioramento del loro lavoro che si traduce nella soddisfazione del cliente".

L'attività di vendita condotta da Luca e Klaudia ha quindi sede in Polonia ma non dimentica le proprie radici italiane: "Siamo infatti attivi con i nostri pezzi di ricambio per auto d'epoca e non solo anche per i tanti amici e acquirenti che dall'Italia continuano a contattarci e a darci fiducia. Cogliamo l'occasione per salutarli tutti".