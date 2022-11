Multinazionale americana lancia nuovo prodotto nel cielo di Dervio

La Philips Morris ha scelto Dervio, il Lago di Como e "Dinner in the sky" per i suoi dirigenti mondiali in occasione del lancio di un nuovo prodotto.

Un'occasione di grande visibilità per il comune lariano che negli ultimi anni ha spinto molto sul rilancio turistico. Tra le iniziative varate è spiccata Dinner in the sky, ovvero la piattaforma sospesa in quota a 50 metri di altezza. Proprio "Dinner in the sky" ha proposto alla multinazionale Dervio come location e la presenza dell'imponente struttura in zona campo sportivo per un solo giorno aveva suscitato molta curiosità in paese, con intenso e inevitabile tam tam suoi social.

"Obiettivo? Allungare la stagione turistica"

Ora è stato svelato il motivo per cui l'attrazione turistica è ricomparsa a Dervio. Spiega il sindaco Stefano Cassinelli: "Per Dervio è un'ulteriore occasione di visibilità e notorietà. Il turismo si basa sulla conoscenza di quel luogo e le iniziative intraprese in questi ultimi anni dall'Amministrazione comunale sono andate anche in questa direzione. I risultati sono i numeri record di presenze. Siamo stati ben felici che la Philips Morris abbia scelto di fare questo evento a Dervio addirittura in un periodo in cui la stagione turistica è finita, parliamo del 29 ottobre; questo è un altro dei nostri obiettivi, ovvero allungare il più possibile la stagione".