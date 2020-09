Ai Piani Resinelli un workshop per operatori turistici

Workshop per operatori turistico ricettivi ai Piani Resinelli. L'appuntamento è in programma venerdì 2 ottobre dalle 14:30 alle 18:30 presso il Rifugio Sel. L'iniziativa è stata organizzata dalla Comunità Lario orientale Valle San Martino nell'ambito del progetto "Un'estate da vivere nel cuore delle Grigne" ed è dedicata agli operatori del settore turistico-ricettivo del territorio, nonché i rappresentanti delle istituzioni locali.

«A conclusione di tale intervento, con il quale si è cercato di dare supporto al comparto turistico della montagna lecchese nella complessa congiuntura economica connessa all'emergenza Covid 19 abbiamo voluto riservare un apposito spazio alla riflessione e al confronto fra gli operatori e gli stakeholder sulle modalità e le strategie dell'imprenditoria turistica, in particolare di quella legata al turismo montano - spiega Carlo Greppi, presidente della Comunità montana - Durante il confronto verrà approfondita la riflessione sulle strategie d'impresa turistica, con particolare riferimento ai temi della competitività, dell'identità e dell'unicità. Sono certo che questo momento di "pausa" dall'operatività quotidiana e di interazione fra persone e realtà imprenditoriali che interagiscono nel contesto di un territorio e di un ambito di mercato omogenei, sarà ricco di interessanti stimoli e potrà fornire, sia agli operatori che ai rappresentanti delle istituzioni, nuove prospettive e idee per contribuire allo sviluppo dell'economia turistica della montagna lecchese».

Il relatore

L'incontro sarà coordinato dal dottor Stefano Pollini (esperto di consulenza e formazione per le piccole e medie imprese) e affronterà i temi inerenti il nuovo ruolo dell'imprenditore, illustrando, fra le altre cose, alcuni dei risultati emersi da una ricerca svolta dalla Camera di Commercio di Trento nel 2017, che ha coinvolto 40 operatori turistici del settore montano, distintisi particolarmente per l'innovatività dei servizi offerti e la cui esperienza può offrire interessanti spunti e stimoli. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio cultura e turismo della Comunità montana, telefono 0341 240724 interno 4. L’iscrizione è obbligatoria all’indirizzo cultura@comunitamontana.lc.it.