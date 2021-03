Olimpiadi 2026, audizione in Consiglio regionale. Piazza: «Primi 154,2 milioni di euro per le infrastrutture del nostro territorio»

Primi importanti stanziamenti per il territorio lecchese in vista della prossime olimpiadi invernali. La notizia è emersa oggi durante l'audizione nella V Commissione del Consiglio regionale lombardo dedicata alle opere infrastrutturali da realizzare in vista del grande evento sportivo del 2026. L'incontro ha visto la presenza dell'assessore regionale alle Infrastrutture, Claudia Terzi, dell’assessore regionale alla Montagna, Massimo Sertori e del Sottosegretario alla Presidenza sport e Olimpiadi 2026, Antonio Rossi.

Il potenziamento della linea ferroviaria Milano Tirano

«È stato tracciato un primo quadro completo delle opere ritenute essenziali per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti allo scopo di garantire una migliore accessibilità ai luoghi dove si svolgeranno le gare dell’evento olimpico - dichiara il Consigliere regionale lecchese Mauro Piazza - Dal quadro presentato in commissione dai referenti della Giunta regionale, il nostro territorio beneficerà del potenziamento della linea ferroviaria Milano Tirano attraverso interventi puntuali di potenziamento delle sedi di incrocio stradali, oltre che un significativo incremento del numero di treni che servono la tratta: una richiesta che, da anni, i pendolari lecchesi reclamano per migliorare il collegamento con Milano».

Le opere stradali

«Quali opere stradali - spiega inoltre il Consigliere regionale- ci sono invece: la messa in sicurezza del tratto Giussano-Civate, l’adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni a Lecco, il completamento della ciclabile di Abbadia Lariana, il potenziamento dello svincolo di Piona e di quello di Dervio, oltre che la realizzazione della variante di Vercurago della SP 639 e di quella di Primaluna, oltre che il miglioramento della viabilità Bellano Taceno per uno stanziamento iniziale comprensivo di 154,2 milioni di euro».

«Chiesta al Governo nazionale una semplificazione»

«Regione Lombardia, infine, ha richiesto al Governo nazionale una semplificazione e un'accelerazione nel quadro normativo per la realizzazione delle opere pubbliche, un incremento della velocità e della capacita della linea Milano Lecco Tirano e il miglioramento del collegamento con l’aeroporto di Malpensa tramite la SS36 - ha quindi aggiunto Piazza - Questo è un primo quadro degli investimenti e degli interventi, che negli anni, permetteranno al nostro territorio di essere attrattivo in vista del grande evento olimpico del 2026 e che, allo stesso tempo, serviranno quali basi di ripartenza al termine di questa pandemia».