«Resinelli, parcheggio a pagamento e risorse da reinvestire»: la proposta di Mauro Piazza

La proposta è di Mauro Piazza, consigliere regionale forzista nato e cresciuto a Lecoc. Rendere il piazzale dei Piani Resinelli un'area di sosta a pagamento e, con le risorse ottenute, lavorare sul rilancio della località. Ed è una proposta allargata ai sindaci interessati: Mauro Gattinoni (Lecco), Giovanni Bruno Bussola (Ballabio), Roberto Azzoni (Abbadia Lariana) e Riccardo Fasoli (Mandello del Lario).

«Dopo aver visto l’esperienza e i numeri del posteggio di Paglio e Giumello messo a pagamento (con tutta una serie di agevolazioni per residenti, proprietari di seconde case e attività turistiche), mi chiedo se non sia il caso di fare lo stesso con gli spazi di sosta dei Piani Resinelli, con un’unica clausola: che tutti i proventi siano reinvestiti per il rilancio della località. Che ne dite?»