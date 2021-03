Lecco, c'è l'ufficialità: torna a rivivere Piazza Stazione

È ufficiale: torna Piazza Stazione. Da oggi, infatti, Piazza Lega Lombarda non esiste più. L'Amministrazione del Comune di Lecco ha deliberato ufficialmente che la piazza torni al suo vecchio nome, dando attuazione al voto del Consiglio comunale dell'aprile 2015 che aveva stabilito il cambio di toponomastica.

«L'Amministrazione, con una semplice delibera, ha dato esecuzione a una deliberazione del Consiglio comunale del 14 aprile 2015, anche perché noi siamo abituati a dare attuazione a quanto deciso democraticamente dal Consiglio comunale - spiega l'assessore ai Servizi istituzionali generali Roberto Pietrobelli - Il Consiglio comunale di allora, infatti, aveva deliberato il cambio di nome con 21 voti favorevoli (su 30 consiglieri presenti) ma non si era mai dato seguito al voto».

Il cambio di nome, informa il Comune, non arrecherà disagi per i cittadini in quanto in Piazza Stazione non vi sono residenti. Alle poche attività presenti verrà, invece, data formale comunicazione.