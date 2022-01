L'intitolazione

Colmato un vuoto storico: la Piccola diventa "Piazzale Riccardo Cassin"

Delibera di Giunta con il placet della famiglia e dei capigruppo in Consiglio. Intitolata un'area destinata a diventare strategica per la città. Gattinoni: "Ha portato il nome di Lecco in alto nel panorama internazionale"