Valmadrera: la Protezione Civile ha un mezzo in più nella sua squadra

Squadra più folta per la Protezione Civile di Valmadrera. Non si tratta, stavolta, di un aumento del personale, ma del nuovo pick up che sabato è entrato a far parte dei mezzi a disposizione del locale gruppo. Il costo del nuovo mezzo bianco, con cabina doppia, cinque posti a sedere, decorato con la livrea della Protezione Civile e dotato di lampeggianti e sirena, è stato di 45mila euro. “La necessità di un nuovo mezzo per l'associazione valmadrerese era emersa dall’incremento di otto nuovi volontari, per un totale di venti, entrati a far parte del gruppo nel periodo della pandemia”, spiega l'amministrazione guidata dal sindaco Antonio Rusconi.

Il contributo regionale

Per il suo acquisto la giunta potrà contare su un contributo del 90% sul costo totale che verrà erogato da Regione Lombardia, garantito a seguito della partecipazione del comune di Valmadrera a un bando per l'acquisizione di mezzi di trasporto e opera a uso esclusivo della Protezione Civile.