Il comune di Ballabio conferma il Piedibus: si cercano nuovi volontari

Un successo il Piedibus a Ballabio. Nel comune valsassinese continua, anche per l'anno scolastico 2021/22, il servizio dedicato alla mobilità scolastica dei più piccoli grazie a una squadra di esperti volontari e sotto l'ottimo coordinamento di Anna Maria.

«Con il Piedibus - dichiara il sindaco Giovanni Bruno Bussola - si inquina meno, si diminuisce il traffico attorno alla scuola, i genitori riescono ad andare prima al lavoro, si fa attività motoria, si respira aria pulita, si conoscono ragazzi di altre classi e ci si diverte. La nostra squadra è composta da affiatati volontari a cui bisogna affiancarne di nuovi per garantire una migliore rotazione. Invito chiunque volesse far parte di questo apprezzato gruppo, anche solo per pochi giorni la settimana, a segnalarlo in Comune».