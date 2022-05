Pietro Grasso e l'impegno nella lotta alla mafia sul palco di Mandello

Un "motivo d'orgoglio" per il Festival della Letteratura che ha preso il via lo scorso 29 aprile e durerà fino al 17 giugno, come ribadito all'apertura della serata dell'8 maggio al teatro San Lorenzo dall'assessore alla cultura Doriana Pachera.

L'ospite in calendario, giunto in riva al lago per presentare in prima nazionale la sua ultima fatica letteraria, è Pietro Grasso, nome di livello legato alla sua militanza in magistratura con la carica di Giudice a latere nel maxiprocesso a Cosa Nostra, e in campo politico presidente del Senato nel 2013 e sovraintendente nel passaggio fra i capi di Stato Napolitano e Mattarella.

L'accendino e quella fiamma viva

All'ingresso nel raccolto teatro del San Lorenzo, reso disponibile dal locale oratorio, gli applausi del pubblico all'indirizzo dell'ospite manifestano calore e vicinanza. Grasso dialoga con Paolo Valsecchi nella presentazione del suo libro Il mio amico Giovanni. La copertina, non casualmente ma per una scelta dell'autore, porta la fotografia dell'accendino che fu di Giovanni Falcone. Grasso ha voluto esibire la testimonianza del legame d'amicizia e professionale che lo ha legato al collega magistrato fino ad accendere materialmente sul palco la fiammella, a significare speranza e continuità nella lotta alla mafia.

Con gli strumenti della comunicazione accumulati nei sui libri precedenti e in quest'ultimo, Grasso vuole trasmettere i valori e il credo nella legalità alle nuove generazioni nelle scuole in cui viene invitato a parlare. Nei molteplici contesti in cui interviene, dal passato accanto a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino emergono le emozioni personali unite al grande impegno profuso per contrastare il fenomeno mafioso a trent'anni dalla strage di Capaci.

Alberto Bottani