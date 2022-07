Nuovo primario all'ospedale di Lecco: in Neurochirurgia arriva Maurizio Piparo

Nuovo primario all'interno della squadra dell'Asst di Lecco. Nella giornata di venerdì 15 luglio è stato presentato alla stampa Maurizio Piparo, al quale è stato appena conferito l’incarico quinquennale di Direttore dell’Unità Operativa Complessa del reparto di Neurochirurgia. Prima di raggiungere Lecco lo specialista, laureatosi in Medicina e Chirurgia nel 1990 e perfezionatosi in Italia e all'estero con indirizzo principale nel campo della Microchirurgia Vascolare e Patologia Tumorale cerebrale, è stato aiuto primario di Neurochirurgia con incarico di alta specialità per la Neurochirurgia Vascolare presso l’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano. Piparo, inoltre, dal 1991 al 1992 ha prestato servizio in qualità di ufficiale medico con incarico di dirigente del Servizio Sanitario nella Brigata Alpina “Julia”.

Classe 1965, Maurizio Piparo ha eseguito più di duemilasettecento interventi chirurgici a partire dal 1998, numerosi in qualità di tutor e oltre millecinquecento da primo operatore, con particolare esperienza nel campo della Neurochirurgia Vascolare e Tumorale Cerebrale e Spinale, e degenerativa spinale. Nel campo scientifico ha partecipato a diversi progetti e gruppi di ricerca a livello nazionale ed internazionale.

Il saluto a Piparo e il “grazie” Daniela Vismara

“Un caro benvenuto al nuovo Direttore della Neurochirurgia - l'ha accolto Paolo Favini, direttore generale di Asst Lecco -. Maurizio Piparo vanta ottime abilità e conoscenze in specifici ambiti della Neurochirurgia e, proprio per le sue competenze, potrà dare nuovo slancio alla nostra Unità Operativa creando anche nuove interconnessioni con gli altri centri neurologici di eccellenza, in particolare quello di Niguarda da cui proviene. Colgo l’occasione per ringraziare anche Daniela Vismara che in questi mesi ha ricoperto il ruolo di primario facente funzione con grandi capacità professionali”.