Barzio, c'è il progetto per il parco delle biciclette. Ma serve la variazione di bilancio

A Barzio va avanti l'iter per mettere in piedi la nuova pista di biciclette. Nei giorni scorsi lo studio tecnico Dallatorre di Peio (Trento) ha consegnato al Comune di Barzio il progetto esecutivo del Pump track - Skill park che verra? realizzato nell’area verde compresa fra il parcheggio del mercato e la tensostruttura presente in via Provinciale. Il prossimo passo sarà quello dell’approvazione da parte della Giunta, “quindi si potra? procedere con la gara di appalto per l’affidamento dei lavori”, spiega il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia. L'intenzione dell'amministrazione è quella di “dare il via agli interventi entro l’autunno per poter rendere fruibile la struttura per la primavera o l'estate 2023”.

L'opera e? finanziata grazie a un contributo del Consorzio Bim (Bacino Imbrifero Montano), di ben 85mila euro: “Purtroppo l’investimento totale da parte del Comune, che era stato stimato in 110mila euro, e? aumentato fino a 132mila euro a causa degli incrementi dei costi legati alla situazione internazionale. Sara?, quindi, necessario procedere a una variazione di bilancio. Nonostante qualche intoppo, comunque, siamo a un passo dal traguardo. Per questo andiamo avanti convinti: e? nostra ferma intenzione realizzare questa attrazione e renderla fruibile agli utenti nel piu? breve tempo possibile”, precisa Arrigoni Battaia.

Il parco per le biciclette di Barzio

Il Pump track - Skill Park sara? uno spazio attrezzato per la pratica sportiva all’aria aperta: un percorso per biciclette utilizzabile facilmente anche da bambini e ragazzi, con fondo in asfalto ed in terra battuta relativo alla sola pista Skill. Saranno poi posizionati dossi, rampe, bascule, salti e altri ostacoli che renderanno piu? ricca e divertente l’esperienza all’interno del parco riservato alle biciclette. “Questo intervento e? stato pensato per avvicinare bambini e ragazzi alla pratica sportiva della bicicletta migliorando la guida sui sentieri, di cui il nostro territorio ne e? dotato in abbondanza. Utilizzando e percorrendo queste piste ci si accorgerà dei primi miglioramenti subito, la velocita? aumenta in maniera quasi inspiegabile, s'impara a sentire il corpo e ad anticipare i movimenti. Questo tornera? estremamente utile sui sentieri, la capacita? di anticipare gli ostacoli e? alla base del flow ed e? il modo per mantenere la velocita? costante anche nei tratti piu? tecnici e scassati”, analizza il Comune.

“Il pump, pero?, non allena solamente la tecnica, ma aiuta a sconfiggere le vostre paure, insegna a non toccare i freni in curva, a fidarsi del mezzo e delle capacita?. A cercare il limite e soprattutto a migliorare la resistenza alla fatica. Girare in un pistino puo? sembrare semplice, ma garantiamo che gia? farsi qualche giro diventa una questione fisica. I muscoli sono continuamente al lavoro, tutti, e la fatica si fara? presto sentire. Questo e? il motivo per cui tanti professionisti utilizzano molto questo tipo di tracciato per allenare l'endurance. Ovviamente non e? l'unico modo valido, ma sicuramente e? uno dei piu? divertenti”, si legge nella nota diffusa dall'amministrazione.

La raccomandazione è per tutti gli amanti delle biciclette: “Utilizzare sempre i presidi di sicurezza (caschi, guanti, protezioni, etc...) perche? il divertimento non cessi e ci si diverta in tutta sicurezza. Questo non vuol dire essere esenti da possibili cadute, ma potersi rialzare quanto prima per riprendere il divertimento”.