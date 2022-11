Lecco verso il Natale: arriva la nuova pista, biglietto più caro

Proiezioni e non solo. A Lecco inizia a respirarsi pienamente l'aria natalizia. Oltre alle annunciate e apprezzate scenografie sui muri del nucleo storico, infatti, in piazza Giuseppe Garibaldi è in corso l'installazione della pista di pattinaggio, mentre nelle varie vie sono già state posizionate delle grandi palle rosse, identiche a quelle che tradizionalmente vengono montate sugli alberi di Natale.

Torna la pista di pattinaggio a Lecco: biglietto più caro

Come deliberato dall'Area 5 del Comune di Lecco (Cultura, formazione, turismo e sport), “concluso il periodo dell'emergenza sanitaria, è possibile riprendere l’esecuzione del contratto, posticipandone le annualità, inizialmente stabilite nelle festività 2020 e 2021, alle successive 2021 e 2022. A seguito del cospicuo aumento del costo dell'energia elettrica, che si stima si attesti attorno al 59%, e le pesanti criticità economiche ad esso correlate, l'Amministrazione Comunale non può più, tuttavia, sostenere il pagamento delle spese dell'energia elettrica”. La Giunta ha portato a termine la rinegoziazione della concessione per il servizio di montaggio e gestione della pista di pattinaggio su ghiaccio e di allestimento di luci scenografiche natalizie, ponendo in carico all'operatore economico Lunaservice Sas di Uga Mikhail&Co di Canzo (Como), anche le spese della corrente elettrica, approvando nel contempo l'aumento del biglietto da euro 6,00 a euro 7,00, come da tariffa prevista nel bando di gara.