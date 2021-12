Babbo Natale in pista per i festeggiamenti di San Nicolò

Dopo l’apertura di sabato 20 novembre e l’inaugurazione ufficiale in grande stile di venerdì 3 dicembre, domani, lunedì 6 dicembre (ore 15) la pista di pattinaggio XXL di piazza Garibaldi a Lecco entra ufficialmente nel periodo natalizio con i classici festeggiamenti di San Nicolò, Patrono di Lecco. Un appuntamento con la tradizione, con Babbo Natale pronto ad atterrare sul ghiaccio della pista per portare i tradizionali pòmm ai visitatori della struttura.

I pattinatori di ogni età riceveranno in omaggio da Babbo Natale le mele di San Nicolò, distribuite fino a esaurimento scorte. Dopo l’assenza forzata del 2020, l’obiettivo dei gestori e dell’allestitore, l’imprenditore Ferdinando Uga, in sinergia con il Comune di Lecco, è quello di restituire ai lecchesi una pista di pattinaggio professionale e sicura.

Una pista di pattinaggio di circa 800 metri quadrati

«La struttura è di circa 800 metri quadri - racconta Uga - un centinaio in più rispetto a quella del 2019. Inoltre, avendo aperto il 20 novembre, saremo in piazza Garibaldi per circa 79 giorni: quasi una settimana in più rispetto agli anni passati. E questo senza considerare le estensioni di fine stagione». Confermati, inoltre, gli eventi collaterali della Pista di Pattinaggio di Lecco XXL, i cui dettagli saranno svelati nel corso della stagione. «Come sempre, affianchiamo questo tipo di esperienza a momenti tradizionali come i festeggiamenti di San Nicolò, con Babbo Natale a regalare i pòmm e altre giornate dedicate ai più piccoli».

Orari e biglietti

La Pista di Pattinaggio di Lecco XXL è aperta dal 20 novembre al 21 dicembre, nei giorni prefestivi e festivi dalle 10.30 alle 23 e, nei giorni feriali, dalle 15.30 alle 22. Dal 22 dicembre al 6 gennaio la struttura è aperta con orario continuato dalle 10.30 alle 24 mentre, dal 7 gennaio al 6 febbraio, riprende l’orario 15.30-22 nei giorni feriali e 10.30-23 nei prefestivi e festivi. Il biglietto per poter accedere alla Pista di Pattinaggio di Lecco XXL per un'ora costa 6 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini sotto il metro d’altezza. Allo stesso prezzo, ai residenti di Lecco sono concessi 15 minuti in più. Le scuole possono organizzare, al mattino e durante i giorni feriali, attività sulla pista al costo di 3 euro all’ora per ogni alunno. I gruppi di almeno 10 persone avranno 1 euro di sconto.