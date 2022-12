In regalo i classici panettoncini di Natale alla pista di pattinaggio di Lecco

Tradizione, sapori e divertimento si miscelano negli eventi collaterali della Pista di Pattinaggio XXL di Lecco in piazza Garibaldi. Sabato 24 dicembre alle 15 chi festeggia la Vigilia di Natale sul ghiaccio della Pista XXL riceverà in regalo i classici panettoncini, disponibili fino a esaurimento scorte. È stata inoltre installata una cassettina rossa per raccogliere le lettere per Babbo Natale da parte dei pattinatori più piccoli.

"Natale è alle porte - racconta Michele Uga, direttore della struttura - e il nostro calendario di iniziative entra finalmente nel vivo. Il prossimo appuntamento è per la Vigilia di Natale: chi si diverte sul ghiaccio della Pista di Pattinaggio di Lecco XXL il 24 dicembre riceve infatti in omaggio i tradizionali panettoncini natalizi. Nel periodo di feste seguiamo inoltre un orario speciale. Dal 24 dicembre all'8 gennaio siamo aperti tutti i giorni, con orario continuato, dalle 10.30 alle 23.00".

La struttura è di circa 800 metri quadri e, per la prima volta, è arricchita da un moderno impianto di luci a led che, oltre a disegnare suggestivi giochi di luce sul ghiaccio, permette di consumare meno energia elettrica.

Brindisi di Capodanno

Gli eventi collaterali della Pista di Pattinaggio di Lecco XXL continuano anche dopo la Vigilia di Natale: il prossimo appuntamento è alla mezzanotte tra sabato 31 dicembre 2022 e domenica 1° gennaio 2023, in occasione della quale verrà offerto un rinfresco di Capodanno a chi in quel momento sarà in pista. A seguire, venerdì 6 gennaio 2023 una Befana atipica e "sportiva" è pronta a regalare dolci a grandi e piccini sfrecciando sul ghiaccio della Pista di Pattinaggio di piazza Garibaldi, mentre mercoledì 11 gennaio 2023 sarà la giornata dedicata alla cioccolata calda offerta a tutti i fruitori della struttura. E le sorprese non finiscono qui.