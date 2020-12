Dal Comune di Lecco un spot sul rispetto delle regole anticovid

L'attenzione all'uso della mascherina e al rispetto delle distanze tra le persone nei luoghi chiusi continueranno a essere gli strumenti principali per la prevenzione e il contrasto alla pandemia. L'Amministrazione comunale di Lecco ha scelto di rinforzare questo richiamo al rispetto delle regole realizzando uno spot video che da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

L'iniziativa è frutto della collaborazione tra l'assessore all'Educazione, Emanuele Torri, e l'assessore a Famiglia, Giovani e Comunicazione, Alessandra Durante: «Non possiamo farci sorprendere nuovamente dal virus: la scuola, lo sport, la famiglia, sono aspetti della nostra quotidianità profondamente stravolti in questi mesi».

«Per questo, in vista delle prossime settimane, ma anche dell'auspicato ritorno dei ragazzi alla didattica in presenza, abbiamo voluto richiamare ciascuno di noi a una maggior responsabilità, non solo negli ambienti già molto controllati della scuola ma anche e soprattutto nei tragitti di passaggio da e verso casa, così come nelle occasioni di tempo libero con gli amici».

Più valore alla vita: è questa la frase che chiude lo spot nel quale sono protagonisti il calciatore di origini lecchesi, oggi in forza al Sassuolo Calcio, Manuel Locatelli, la studentessa Sara Gerosa e il dottor Mario Tavola, primario di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale Manzoni di Lecco.