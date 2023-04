Poco più di dieci euro per un classico "pizza e birra" lecchese. Lo afferma il Rapporto ristorazione 2023 della Fipe, la Federazione dei pubblici esercizi, che nei giorni scorsi ha stilato la classifica del prezzo medio speso per pizza e bibita nelle varie località italiane.

Lecco risulta essere tra le città lombarde più economiche, anche se la spesa rispetto alla media nazionale risulta superiore.

Rovigo 8,09 Livorno 8,39 Reggio Calabria 8,58 Ascoli 8,61 Vercelli 8,70 Pescara 8,84 Napoli 8,99 Lucca 9,34 Belluno 9,52 Catanzaro 9,71 Bari 9,75 Cagliari 9,97 Messina 10,11 Verona 10,11 Roma 10,15 Lodi 10,18 Trieste 10,18 Alessandria 10,19 Bergamo 10,22 Brescia 10,23 Genova 10,31 Torino 10,34 Lecco 10,39 Aosta 10,42 Arezzo 10,46 Udine 10,48 Ferrara 10,49 Novara 10,50 Cremona 10,63 Mantova 10,63 Pordenone 10,63 Perugia 10,67 Vicenza 10,75 Grosseto 10,82 Ravenna 10,95 Rimini 10,99 Forlì 11,15 Siracusa 11,15 Biella 11,24 Bologna 11,28 Treviso 11,30 Terni 11,40 Cuneo 11,55 Piacenza 11,59 Firenze 11,67 Ancona 11,85 Parma 11,96 Padova 12,08 Sassari 12,11 Bolzano 12,15 Avellino 12,22 Trento 12,23 Modena 12,29 Milano 12,30 Cosenza 12,39 Venezia 12,76 Varese 13,01 Macerata 13,43 Siena 14,36 Reggio Emilia 15,59

L'aumento dei prezzi della pizza, così come di altri prodotti alimentari, è stato causato, come riporta lo studio, dalla crescita dell'inflazione, dovuta, a sua volta, dall'aumento dei costi delle materie prime. "Ristorianti tradizionali e pizzerie - si legge nel rapporto - registrano in media d'anno rispettivamente aumenti del 4,7% e del 5,4%". La metà degli imprenditori, tuttavia, dichiara di non aver ritoccato ulteriormente i prezzi per paura di perdere clienti.

5,35 euro per il panino al bar: il più caro d'Italia

Sempre nel medesimo rapporto è contenuto il costo medio per il panino al bar: nessuno tranne Lecco supera i cinque euro, 5,35 secondo i dati raccolti e diffusi dall'Osservatorio Prezzi su dati Istat. Il cappuccino, invece, costa in media 1,59 euro e si aggira intorno alle media nazionale come pure il caffè (1,17).