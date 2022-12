I 10 migliori ristoranti per mangiare pizzoccheri in Lombardia: c'è anche Lecco

È una delle eccellenze della cucina tradizionale lombarda, in particolare della Valtellina. Ma dove si può mangiare un ottimo piatto di pizzoccheri?

I consigli arrivano dalla rivista di settore La cucina italiana, sulle cui pagine è stato stilato un elenco dei 10 migliori ristoranti della Lombardia nei quali apprezzare la pietanza valtellinese, rigorosamente in piatti caldissimi. E, con sorpresa (ma non troppa), c'è anche un locale lecchese.

Si tratta di una classifica stilata dai redattori della rivista, e come accade in questi casi assolutamente soggettiva seppure redatta attraverso canoni di rigore (scelte delle materie prime, igiene) e qualità (analisi organolettica).

La graduatoria si presta come sempre a discussioni e dibattiti (e lo sarà anche nei commenti a questo articolo), poiché in numerosi altri locali lombardi, in particolare della Valtellina, è possibile gustare pizzoccheri cucinati a regola d'arte. Così come non mancano i ristoranti all'altezza a Lecco e provincia.

La top ten

Ecco la classifica stilata dalla rivista La cucina italiana. Come si può notare non c'è soltanto la Valtellina, che pure occupa i primi cinque posti, ma anche altre cinque province, per l'esattezza cinque capoluoghi. Lecco è presente con la Taverna ai Poggi di via ai Poggi 14.

- Al Filò (Bormio)

- Crotasc (Mese)

- Lanterna Verde (Villa di Chiavenna)

- Il Cantinone (Madesimo)

- Altavilla (Bianzone)

- Crotto Valtellina (Varese)

- Taverna valtellinese (Bergamo)

- Tira, Mola e Meseda (Como)

- Taverna ai Poggi (Lecco)

- Osteria Valtellina (Milano)

Oltre ai dieci locali indicati, una menzione speciale è riservata per ovvi motivi all'Accademia del pizzocchero di Teglio, di cui viene riconosciuta la fondamentale importanza nel preservare la ricetta dei pizzoccheri e nel portare questo piatto della tradizione enogastronomica locale in tutto il mondo.