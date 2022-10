Serata osservativa e conferenze: cambio di programma al Planetario

Settimana intensa al Planetario, ma con un cambio di programma dovuto a cause di forza maggiore.

Venerdì 21, infatti, alle ore 21 si terrà la conferenza "L'uomo nudo nello spazio: che cosa succede al nostro corpo lontano dalla Terra?" al posto della prevista serata su "Ritorno al futuro", che è semplicemente stata rinviata a venerdì 28 ottobre. Il medico Stefano Orsenigo illustrerà con dovizia di particolari le reazioni del nostro fisico al vuoto e alle radiazioni cosmiche.

Molti sono i luoghi comuni errati su questa ipotetica e drammatica situazione: è ovvio che la morte giunge rapida e inesorabile, ma attraverso quali meccanismi? A oggi, per fortuna, nessun uomo ha dovuto subire questa sorte. Ci sono però tre sfortunati cosmonauti russi che nel 1971 perirono per la depressurizzazione della capsula e che a oggi sono le uniche persone veramente morte nello spazio (le vittime dello Shuttle nel 1986 e nel 2003 perirono infatti nell'atmosfera e i tre uomini dell'equipaggio di Apollo 1, nel 1967, sulla rampa di lancio).

Serata speciale il 22 ottobre

Una serata speciale è prevista per sabato 22, alle 20.30. Al piazzale della funivia dei Piani d'Erna ci sarà una serata osservativa con i telescopi del gruppo Deep Space. Per l'occasione sono previsti i seguenti biglietti: intero 6 euro, ridotto per i soci Deep Space 4 euro e un biglietto famiglia complessivo di 15 euro per coniugi con figli, che consente quindi un risparmio. Per entrambi gli eventi occorre prenotarsi dal sito www.deespace.it.