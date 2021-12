Al Planetario civico di Lecco dicembre offre un ricco calendario di eventi

Il Planetario di Lecco propone un ricchissimo calendario di eventi in veste natalizia per tutto il mese di dicembre e oltre. Per il tradizionale "Sabato dei bambini" dedicato ai più piccoli fra i 3 e i 7 anni, sono in programma due eventi che avranno come protagonista Babbo Natale: si inizia sabato 4 dicembre con due spettacoli (alle 15 e alle 16.30) dal titolo "Alla ricerca di Santa Claus" e si prosegue sabato 18 dicembre, agli stessi orari, con il medesimo spettacolo.

L'altro evento dedicato agli astri in sintonia con le festività indagherà le verità astronomiche celate dietro la Stella di Natale, e sarà riproposto più volte: domenica 19 dicembre alle 16 e, in seguito, domenica 26, giovedì 30 e venerdì 31 dicembre, domenica 2 e giovedì 6 gennaio, sempre allo stesso orario.

Tornano anche le Proiezioni in cupola domenica 5 dicembre alle 16 con "Toro e Orione, gioielli d’inverno" e domenica 12 alle 16 con "Il cielo del solstizio".

Le conferenze

Continua inoltre il ciclo di conferenze del venerdì sera alle 21: gli incontri avranno luogo venerdì 3 dicembre con "Mostri nell'oscurità: i buchi neri supermassicci" curato da Alberto Sesana, docente di Fisica (posti già esauriti), venerdì 10 dicembre con "Antimateria, l'Universo al contrario" a cura di Lorenzo Caccianiga, docente di Fisica e venerdì 17 con "L'astronomia è nel futuro: si lancia il Telescopio Webb" e Laura Proserpio, ingegnere aerospaziale.

Per partecipare agli appuntamenti è obbligatorio prenotare sul sito www.deepspace.it.