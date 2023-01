Artemis: l'uomo torna sulla Luna

Prezzo non disponibile

L'uomo tornerà sulla Luna? La risposta si chiama Artemis, il programma della Nasa che di recente ha visto il primo lancio senza equipaggio e che punta a riportare un essere umano sulla Luna entro breve. L'ipotesi iniziale era il 2024: l'astronautica spesso dilata i suoi tempi, ma certo entro pochi anni rivivremo le emozioni dell'era Apollo. E andremo non più per piantare una bandiera, ma per rimanerci, insediare una base autosufficiente e aprire allo sfruttamento privato delle risorse lunari.

Questo cammino, con i passi precisi del programma, sarà l'oggetto della prossima serata del planetario di Lecco, prevista per venerdì 20 gennaio alle ore 21. Il relatore sarà Gianpietro Ferrario, presidente dell'Italian Space and Astronautics Association e vicepresidente del gruppo Deep Space Lecco. Per partecipare occorre prenotarsi dalla home page del sito www.deepspace.it.

In questo video Gianpietro Ferrario, al Planetario di Lecco, parla dei collegamenti con la stazione spaziale internazionale e in generale dell'esplorazione spaziale.

