Stelle di neutroni, costellazioni di greci e latini, catastrofi cosmiche: che marzo al Planetario

Argomenti di grande fascino e relatori prestigiosi. Il Planetario di Lecco si appresta a vivere un mese di marzo ricchissimo.

Nelle serate tradizionali del venerdì, sempre con inizio alle 21, si partirà con una personalità di altissimo spessore: il 4 marzo sarà infatti ospite Patrizia Caraveo, una delle massime astrofisiche al mondo, già direttrice dell'Istituto di Fisica cosmica di Milano e ora direttrice di ricerca Inaf. Specializzata in astrofisica delle alte energie, famosa per i suoi studi sulla misteriosa sorgente Geminga, una stella di neutroni molto peculiare, parlerà però di un tema diverso e molto profondo, che collega la scienza alle discipline umanistiche, cioè di come gli astri hanno stregato gli uomini nei secoli e di che ruolo hanno nella cultura popolare e nella scienza.

Venerdì 11 verrà riproposta, dato l'alto numero di richieste, una conferenza nella cupola di argomento non lontano dal precedente, e ancora con l'ausilio di una specialista: la grecista Giulia Malighetti, docente all'Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco, parlerà dell'origine delle costellazioni rinvenibili nelle letterature greca e latina, affiancata da Cecilia Corti, che racconterà i miti, e Loris Lazzati, che tratterà la parte astronomica.

Il 18 si terrà una proiezione in cupola sul cielo dell'equinozio.

Venerdì 25 lo stesso Loris Lazzati approccerà un tema apocalittico: quali catastrofi cosmiche, alcune inevitabili altre possibili, colpiranno la Terra in futuro causando l'estinzione della vita.

Due eventi speciali

Ci saranno due eventi speciali. Il primo, martedì 8 marzo in occasione della Festa della Donna, quando, sempre alle 21, l'astronomo Stefano Covino terrà la serata "Le grandi donne dell’astronomia"

Il secondo è un corso davvero imperdibile, tenuto dall'astronomo Gabriele Ghisellini dell'osservatorio di Merate, già docente all'Università di Milano-Bicocca: il titolo è "Le relatività di Einstein", dove il plurale si riferisce chiaramente alla relatività speciale del 1905 e a quella generale del 1915. Saranno quattro lunedì a partire dal 7 marzo (le altre date sono il 14, il 28 e il 4 aprile), con inizio alle 21. In questo caso l'iscrizione costa 60 euro. Ci si deve prenotare dal sito www.deepspace.it, così come per tutte le altre iniziative.

Poi spazio alle iniziative canoniche, cioè tutte le proiezioni in cupola sul cielo del mese, ogni domenica alle ore 16. E i due sabati dei bambini, dedicati ai piccoli dai 3 ai 7 anni: il 5 marzo "Alla scoperta del cielo con Il Piccolo Principe" e il 19 marzo "Gruby il maialino spaziale".