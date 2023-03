I volontari di Plasticfree in azione a Pradello: raccolti 200 chili di rifiuti

Una montagna di rifiuti. Una scena triste che si ripete purtroppo in molti luoghi, sia sulle rive del lago sia nelle valli montane e a lato delle carreggiate. Non c'è limite al'inciviltà (e all'ignoranza) di molte persone che scelgono di gettare l'immondizia ovunque si trovino. C'è, per fortuna, la buona volontà e l'amore per l'ambiente (che tutti noi viviamo) di altre persone. Non serve a porre rimedio a tutto, ma è un segnale confortante.

Domenica mattina i volontari di Plasticfree hanno provveduto alla pulizia della spiaggia di Pradello, nota località tra Lecco e Abbadia. E hanno individuato, per l'appunto, la "montagna" di rifiuti: sono stati raccolti infatti ben 200 chilogrammi di materiale e 110 chili di bottiglie.

"Stiamo stanchi ma contenti" hanno spiegato i volontari, con una punta di amarezza: "Quello che c'è ancora è veramente tanto". Perché alla stupidità e alla cecità umana non sembra esserci fine. Nei prossimi mesi iniziative simili saranno ripetute nel territorio.