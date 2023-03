Gli studenti di Maria Ausiliatrice realizzano e pubblicano il loro primo podcast

È online su Spotify "MitiCast", il podcast dei miti che vanno dritti all'origine delle cose. Si tratta di un interessante lavoro realizzato dagli studenti della scuola secondaria di I grado Maria Ausiliatrice di Lecco con la collaborazione dei propri insegnanti. A 11 anni i ragazzi hanno inventato, scritto, recitato e comunicato il loro primo podcast.

Sono gli stessi ragazzi dalla 1^ C a spiegare la bontà dell'originale iniziativa in una sorta di lettera inviata alla cittadinanza. "È un podcast di miti creati da noi che prova a dare un 'perché' alle cose che non sappiamo spiegare. Potrete scoprire qual è l'origine del singhiozzo, della tristezza o della risata; come è comparso il cucchiaio, il disegno. Oppure qual è l'origine dell'amicizia tra uomo e cane o l'origine dell'alternarsi del giorno e della notte".

Un episodio ogni venerdì

I primi due episodi sono usciti venerdì scorso. Una volta alla settimana, sempre al venerdì, verranno rilasciati anche gli altri, per un totale di 8 puntate.

"Gli obiettivi che ci siamo dati e che abbiamo raggiunto sono molti - proseguono gli studenti - Abbiamo imparato a fantasticare e a vedere il mondo in un modo diverso e abbiamo anche imparato a scrivere e a leggere in maniera espressiva, oltre a migliorare la nostra capacità di comunicazione. Speriamo sia di vostro gradimento e che possiate darci una mano a far girare la voce così che tutti possano scoprire il nostro lavoro".