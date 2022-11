A Lecco comanda Dematteis: al fuoriclasse la Polimirun Winter

Quarta edizione e grande richiamo per la PolimiRun Winter, la corsa urban trail invernale del Politecnico di Milano che si svolge per le strade di Lecco. Domenica 13 novembre oltre 1500 PolimiRunners si sono dati appuntamento al nastro di partenza, tra studenti, dipendenti e laureati dell’Ateneo che hanno tagliato il traguardo insieme ad amici, familiari, cittadini e amanti di corsa urban trail.

Bernard Dematteis vince la Polimirun Winter 2022

I 10 km della PolimiRun Winter partono e arrivano al Campus di Lecco del Politecnico di Milano, in un tracciato misto fatto di salite e discese che attraversa Lecco per arrivare sui sentieri sterrati a Nord della città. Successo abbastanza netto per Bernard Dematteis (Sportification) con il tempo di 36'19", premiato all'arrivo dal prorettore del Polo di Lecco Manuela Grecchi; alle sue spalle Andrea Elia (Run card, 36'56"), premiato dal delegato del Rettore per le Attività Sportive Francesco Calvetti, e Martino Galvani (Daini Carate Brianza, 37'47"), premiato dal delegato del Rettore per Alumni e Fundraising Individuale Enrico Zio. Per quanto riguarda la classifica femminile, questa è stata dominata da Francesca Colombo (Atletica Lecco-Colombo Costruzioni) con il tempo 42'55", prima davanti a Laura Basile (Falchi Olginatesi, 44'34") e Chiara Fumagalli (I Bocia Verano Brianza, 44'54").

Sul palco è stato inoltre conferito un riconoscimento ai migliori rappresentanti maschili e femminili di ognuna delle quattro anime che compongono la community Politecnica: studenti, dipendenti, alumni e sostenitori del Politecnico. Tra gli sponsor della PolimiRun Winter 2022, patrocinata dal Comune di Lecco, figurano adidas Terrex, Aeonvis, Ald Automotive, Atos, Bip., Bper, Gruppo Bonomi Pattini, Microelettrica, Gruppo Mondial, Moviri, Penny, Prima, Reply, Techedge, Umana.