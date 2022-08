La beneficenza della Polisportiva Valmadrera per il Burkina Faso: donate le maglie da gioco

La stagione della Polisportiva Valmadrera parte con un atto di beneficienza. In questi giorni, infatti, del materiale tecnico è stato fatto arrivare in Africa “grazie all’interessamento di Azao Zoumbare”, attaccante della Prima squadra arancione che a breve si preparerà ad affrontare il campionato di Prima Categoria recentemente conquistato.



Azao Zoumbare POLISPORTIVA VALMADRERA

La Polisportiva Valmadrera, “nota per i suoi colori arancione modello Olanda” - spiegano dalla società valmadrerese -, è riuscita a far arrivare “alcune nostre divise non più utilizzate a ragazzi del Burkina Faso. Anche questa è Polisportiva, solidarietà e attenzione con piccoli gesti per chi ha più bisogno di noi. Grazie ad Azao, grazie alla Polisportiva”.